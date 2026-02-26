Скидки
«Мне понравилось». Канадский форвард «Сочи» — о перелётах на Дальний Восток

Комментарии

Нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден заявил, что ему понравились длительные перелёты на Дальний Восток на матчи с «Амуром» и «Адмиралом».

— Многих легионеров поражают перелёты на Дальний Восток. Как вам подобный опыт?
— На самом деле мне понравился такой опыт. Ведь это сильно отличается от того, к чему я привык дома. Конечно, не стал бы делать это каждые выходные, если же раз или два в год – это интересно, – сказал Боден в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

28-летний канадский нападающий проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге. На счету Бодена 15 (5+10) очков в 49 играх.

Полную версию эксклюзивного интервью с Жан-Кристофом Боденом читайте на «Чемпионате»:
«Для меня в Сочи дёшево. По сравнению с Канадой». Разговор с легионером клуба КХЛ
Эксклюзив
«Для меня в Сочи дёшево. По сравнению с Канадой». Разговор с легионером клуба КХЛ
