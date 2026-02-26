«В Канаде всё дороже». Легионер «Сочи» сравнил цены на родине и в России

Нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден заявил, что жизнь в Канаде дороже, чем в России. Канадский форвард проводит первый сезон в КХЛ.

— Вы уже упомянули, что комфортно чувствуете себя в Сочи. Но этот город считается одним из самых дорогих в России. Заметили это?

— По правде говоря, в Канаде всё подороже. Поэтому не думаю, что здесь слишком дорого. Но ребята в команде сказали мне, тут дорого по сравнению с другими местами в России. Для меня же в сравнении с ценами в Канаде в Сочи всё равно всё довольно дёшево, так что меня всё устраивает.

— Когда я говорила о цене, имела в виду прежде всего о ценах на недвижимость, аренду…

— Я живу в прекрасном месте у моря, с другой стороны – горы. Вероятно, дороговато, но это того стоит, мне очень нравится, – сказал Боден в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.