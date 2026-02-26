«Люди советовали это не делать». Легионер «Сочи» объяснил, почему не купался в Чёрном море

Нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден заявил, что ему советовали не купаться в Чёрном море. Канадский форвард проводит первый сезон в Континетальной хоккейной лиге.

— Как проводите свободное время, летом – в начале осени, возможно, уже успели искупаться в Чёрном море?

— Нет. Некоторые люди мне советовали не делать этого. Но я люблю воду, возможно, когда-нибудь всё-таки попробую.

— А свежие местные фрукты пробовали?

— Да, пробовал, по-моему, они очень вкусные. Рядом с моим домом есть небольшой рынок, обычно покупаю фрукты там, – сказал Боден в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.