Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард КХЛ — об Олимпиаде: Россия наверняка могла бы выиграть золото

Канадский форвард КХЛ — об Олимпиаде: Россия наверняка могла бы выиграть золото
Комментарии

Нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден заявил, что сборная России могла бы выиграть золотые медали на прошедшей Олимпиаде 2026 года в Милане. Обладателями золотых медалей стала сборная США.

— Российская сборная, к сожалению, не имела возможности принять участие в Играх. Как думаете, могла ли бы она побороться за победу?
— Да, они наверняка могли бы выиграть золото. Это была бы отличная команда, точно было бы здорово посмотреть, как они играют, увидеть, как они соревнуются с Канадой, США и другими. Надеюсь, это произойдёт уже скоро, – сказал Боден в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Жан-Кристофом Боденом читайте на «Чемпионате»:
«Для меня в Сочи дёшево. По сравнению с Канадой». Разговор с легионером клуба КХЛ
Эксклюзив
«Для меня в Сочи дёшево. По сравнению с Канадой». Разговор с легионером клуба КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android