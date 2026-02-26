Канадский форвард КХЛ — об Олимпиаде: Россия наверняка могла бы выиграть золото

Нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден заявил, что сборная России могла бы выиграть золотые медали на прошедшей Олимпиаде 2026 года в Милане. Обладателями золотых медалей стала сборная США.

— Российская сборная, к сожалению, не имела возможности принять участие в Играх. Как думаете, могла ли бы она побороться за победу?

— Да, они наверняка могли бы выиграть золото. Это была бы отличная команда, точно было бы здорово посмотреть, как они играют, увидеть, как они соревнуются с Канадой, США и другими. Надеюсь, это произойдёт уже скоро, – сказал Боден в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.