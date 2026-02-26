Скидки
«Могу заказать себе кофе». Канадский нападающий «Сочи» — о знании русского языка

Нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден высказался о владении русским языком. 28-летний канадский нападающий проводит первый сезон в Континентальной хоккейной лиге.

— Большинство ваших партнёров также россияне. Может, подучили уже русскому языку?
— Знаю несколько слов, могу заказать себе кофе, вот и всё (по окончании интервью Боден сказал на русском: «Спасибо, до свидания». — Прим. «Чемпионата»), – сказал Боден в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

На счету Бодена 15 очков в 49 играх — пять заброшенных шайб и 10 результативных передач. «Сочи» занимает последнее место в сводной таблице КХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Жан-Кристофом Боденом читайте на «Чемпионате»:
«Для меня в Сочи дёшево. По сравнению с Канадой». Разговор с легионером клуба КХЛ
Эксклюзив
«Для меня в Сочи дёшево. По сравнению с Канадой». Разговор с легионером клуба КХЛ
