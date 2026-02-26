Расписание матчей КХЛ на 26 февраля 2026 года

Сегодня, 26 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 26 февраля 2026 года (время московское):

17:00. «Салават Юлаев» – «Трактор»;

19:30. «Спартак» – «Адмирал»;

19:30. СКА – «Динамо» М.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 85 очками после 60 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 94 очка после 58 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.