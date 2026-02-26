Дебютные очки Панарина не спасли «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Вегасом»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Этот матч стал дебютным для российского нападающего Артемия Панарина за «Лос-Анджелес». Россиянин отметился двумя результативными передачами. Дублем в составе «Вегаса» отметился российский форвард Павел Дорофеев. Один из своих голов Дорофеев забил в большинстве после удаления Панарина за грубость в конце третьего периода. Гол в пустые ворота забил Иван Барбашёв. Две результативных передачи на счету Андрея Кузьменко.

Голы в составе «Кингз» забили Куинтон Байфилд (дубль), Адриан Кемпе и Брандт Кларк. За «Вегас» также отличились Колтон Сиссонс, Брэндон Саад и Райлли Смит.