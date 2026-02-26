«Анахайм» на последних минутах вырвал волевую победу у «Эдмонтона» в матче с 11 голами
В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Волевую победу одержали хозяева со счётом 6:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Рословик (Савуа, Нурс) – 00:13 0:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Савуа) – 09:03 1:2 Мур (Харкинс, Джонстон) – 10:30 2:2 Киллорн (Карлссон, Мактавиш) – 23:01 (pp) 2:3 Хайман (Экхольм, Бушар) – 38:45 2:4 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 39:20 3:4 Карлссон (Труба, Крайдер) – 41:30 4:4 Целльвегер – 42:54 4:5 Савуа (Подколзин, Экхольм) – 45:53 (pp) 5:5 Сеннеке (Лакомб) – 46:39 6:5 Готье (Карлссон, Крайдер) – 58:46
«Анахайм» дважды на протяжении матча уступал в счёте с разницей в две шайбы. Победный гол за полторы минуты до конца третьего периода забил Каттер Готье. Две результативные передачи на свой счёт записал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Одна передача на счету российского форварда Василия Подколзина.
Главный тренер «Анахайма» Джоэль Кенневилль одержал свою 1000-ю победу в Национальной хоккейной лиге.
