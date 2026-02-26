Главный тренер «Анахайма» Джоэль Кенневилль одержал свою 1000-ю победу в НХЛ
Главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль одержал свою 1000-ю победу в НХЛ. Юбилейной для специалиста стала волевая победа в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:5). За полторы минуты до конца третьего периода был забит победный гол, «утки» дважды отыграли отставание в две шайбы по ходу матча.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Рословик (Савуа, Нурс) – 00:13 0:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Савуа) – 09:03 1:2 Мур (Харкинс, Джонстон) – 10:30 2:2 Киллорн (Карлссон, Мактавиш) – 23:01 (pp) 2:3 Хайман (Экхольм, Бушар) – 38:45 2:4 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 39:20 3:4 Карлссон (Труба, Крайдер) – 41:30 4:4 Целльвегер (Гудас, Терри) – 42:55 4:5 Савуа (Подколзин, Экхольм) – 45:53 (pp) 5:5 Сеннеке (Лакомб) – 46:39 6:5 Готье (Карлссон, Крайдер) – 58:46
Кенневилль занимает второе место в списке побед в регулярных чемпионатах НХЛ с 1000 победами в 1825 матчах. Первое место занимает легендарный Скотти Боумэн с 1244 победами в 2141 матче.
Третье место занимает главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис с 945 победами в 1987 матчах. На четвёртом месте — главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф с 933 победами в 1914 матчах. Пятёрку замыкает Барри Тротц с 914 победами в 1812 матчах.
