В ночь на 26 февраля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 26 февраля 2026 года:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2;
«Даллас Старз» – «Сиэтл Кракен» — 4:1;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:1;
«Юта Маммот» – «Колорадо Эвеланш» — 2:4;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Баффало Сэйбрз» — 1:2;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Вегас Голден Найтс» — 4:6;
«Ванкувер Кэнакс» – «Виннипег Джетс» — 2:3 ОТ.
«Анахайм» – «Эдмонтон Ойлерз» — 6:5.
Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 78 очками после 55 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 83 очками после 55 игр.