«Показал то, что должен был». Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о дебютном матче Панарина
Поделиться
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер оценил дебютный матч российского нападающего Артемия Панарина. Россиянин отметился двумя результативными передачами в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Лачински, Смит) – 10:59 1:1 Байфилд (Панарин, Кларк) – 14:31 (pp) 2:1 Кемпе (Копитар, Панарин) – 34:44 2:2 Сиссонс (Боуман, Хилл) – 48:07 2:3 Саад (Сиссонс, Хольц) – 51:16 2:4 Смит (Лачински, Макнэбб) – 52:21 3:4 Байфилд (Кузьменко) – 53:26 3:5 Дорофеев (Лачински, Боуман) – 55:59 (pp) 4:5 Кларк (Кемпе, Кузьменко) – 58:54 4:6 Барбашёв (Гертл, Макнэбб) – 59:32
«Он сделал две результативные передачи, у него были и другие моменты, он создал несколько других комбинаций, я думаю, он показал то, что должен был показать. Несмотря на то, что это была их первая игра, мне показалось, что у этой тройки есть взаимопонимание. Они довольно хорошо разыгрывали шайбу между собой. Это, пожалуй, самый позитивный момент вечера. Он отличный игрок, вы видели это сегодня, и вы видели это на протяжении последних 10-12 лет в лиге», — цитирует Хиллера пресс-служба клуба.
Комментарии
- 26 февраля 2026
-
10:50
-
10:29
-
10:26
-
10:25
-
10:10
-
09:55
-
09:40
-
09:35
-
09:15
-
09:05
-
08:53
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:55
-
07:50
-
07:41
-
07:33
-
07:23
-
07:13
-
06:54
-
06:45
-
06:37
-
06:24
-
06:19
-
05:55
-
05:38
-
05:38
-
05:24
-
03:28
-
03:14
- 25 февраля 2026
-
23:55
-
23:50