«Показал то, что должен был». Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о дебютном матче Панарина

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер оценил дебютный матч российского нападающего Артемия Панарина. Россиянин отметился двумя результативными передачами в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Лачински, Смит) – 10:59     1:1 Байфилд (Панарин, Кларк) – 14:31 (pp)     2:1 Кемпе (Копитар, Панарин) – 34:44     2:2 Сиссонс (Боуман, Хилл) – 48:07     2:3 Саад (Сиссонс, Хольц) – 51:16     2:4 Смит (Лачински, Макнэбб) – 52:21     3:4 Байфилд (Кузьменко) – 53:26     3:5 Дорофеев (Лачински, Боуман) – 55:59 (pp)     4:5 Кларк (Кемпе, Кузьменко) – 58:54     4:6 Барбашёв (Гертл, Макнэбб) – 59:32    

«Он сделал две результативные передачи, у него были и другие моменты, он создал несколько других комбинаций, я думаю, он показал то, что должен был показать. Несмотря на то, что это была их первая игра, мне показалось, что у этой тройки есть взаимопонимание. Они довольно хорошо разыгрывали шайбу между собой. Это, пожалуй, самый позитивный момент вечера. Он отличный игрок, вы видели это сегодня, и вы видели это на протяжении последних 10-12 лет в лиге», — цитирует Хиллера пресс-служба клуба.

