«Показал то, что должен был». Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о дебютном матче Панарина

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер оценил дебютный матч российского нападающего Артемия Панарина. Россиянин отметился двумя результативными передачами в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:6).

«Он сделал две результативные передачи, у него были и другие моменты, он создал несколько других комбинаций, я думаю, он показал то, что должен был показать. Несмотря на то, что это была их первая игра, мне показалось, что у этой тройки есть взаимопонимание. Они довольно хорошо разыгрывали шайбу между собой. Это, пожалуй, самый позитивный момент вечера. Он отличный игрок, вы видели это сегодня, и вы видели это на протяжении последних 10-12 лет в лиге», — цитирует Хиллера пресс-служба клуба.