Расписание матчей ВХЛ на 26 февраля 2026 года

Сегодня, 26 февраля, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 26 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Челмет» – АКМ;

16:30. «Горняк-УГМК» – «Рязань-ВДВ»;

17:30. «Кристалл» – «Олимпия»;

19:00. «Буран» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 94 очка в 56 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 55 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (83 очка в 55 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.