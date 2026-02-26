Расписание матчей МХЛ на 26 февраля 2026 года

Сегодня, 26 февраля, пройдут четыре матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 26 февраля 2026 года (время московское):

14:30. «Красноярские Рыси» – «Кузнецкие Медведи»;

19:00. «Динамо-Шинник» – МХК «Динамо» Спб;

19:00. «АКМ-Юниор» – «Академия СКА»;

19:00. ХК «Капитан» – МХК «Динамо-Карелия».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 90 очками после 52 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 74 очка после 52 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.