«Один из лидеров НХЛ». Каменский — о дебюте Панарина в «Лос-Анджелесе»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о дебюте Артемия Панарина за «Лос-Анджелес». Россиянин отметился двумя передачами в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Лачински, Смит) – 10:59 1:1 Байфилд (Панарин, Кларк) – 14:31 (pp) 2:1 Кемпе (Копитар, Панарин) – 34:44 2:2 Сиссонс (Боуман, Хилл) – 48:07 2:3 Саад (Сиссонс, Хольц) – 51:16 2:4 Смит (Лачински, Макнэбб) – 52:21 3:4 Байфилд (Кузьменко) – 53:26 3:5 Дорофеев (Лачински, Боуман) – 55:59 (pp) 4:5 Кларк (Кемпе, Кузьменко) – 58:54 4:6 Барбашёв (Гертл, Макнэбб) – 59:32
— Надо говорить не о дебюте, а о том, что Панарин доказывает мастерство и показывает свой уровень хоккея. Хочется пожелать ему дальнейших успехов. Он уже всё всем доказал. В «Лос-Анджелесе» знают, чего от него ждать, потому и взяли.
— Главный тренер «Кингз» после матча назвал Артемия великим игроком.
— Великим можно назвать, когда завершишь карьеру. Подсчитать все заслуги, а потом уже называть великим. Я не сомневаюсь, что это игрок высокого класса и один из лидеров НХЛ, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
