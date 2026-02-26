Терещенко: Панарин — игрок высочайшего класса, в «Лос-Аджелесе» всё должно быть нормально

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о дебюте Артемия Панарина за «Лос-Анджелес». Россиянин отметился двумя передачами в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:6).

«Дело не в передачах, а в уровне игры в целом. Мы смотрим на статистику или на игру? Артемий — игрок высочайшего уровня. Панарин уверенный в себе человек и игрок. Не стоит думать, что в «Лос-Анджелесе» у него будут какие-то проблемы. Всё должно быть нормально. Многое зависит от тренера, партнёров. Никто не сомневается, что Артемий игрок высочайшего класса — он это доказывал в «Рейнджерс». Панарин с Шестёркиным тянули за собой команду», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.