Артемий Панарин оценил свой дебютный матч за «Лос-Анджелес»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин оценил свой дебютный матч за калифорнийский клуб. В игре с «Вегас Голден Найтс» россиянин отметился двумя результативными передачами.

«Начали неплохо игру, во втором периоде переломили ход матча, но, к сожалению, проиграли. Сейчас мы испытываем небольшое давление из-за гонки за плей-офф, но последние пару лет в «Рейнджерс» мы всегда были на грани, поэтому каждую игру надо выкладываться на полную. Переживать нет времени, на следующий день у нас опять игра.

Гол от конька Байфилда с моей передачи? Повезло немного, нам это сейчас нужно. Надо стараться зарабатывать больше большинства», — цитирует Панарина пресс-служба клуба.