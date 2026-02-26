Известный агент заявил, кто должен возглавить сборную России после допуска к турнирам

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил прошедшие Олимпийские игры по хоккею и назвал кандидатов на пост главного тренера сборной России.

— Олимпиада завершена, какие выводы можно по ней сделать?

— Для меня выводы по Олимпиаде очевидны – это хоккей высочайшего финального уровня. Финальный матч является несомненным ориентиром мастерства, интенсивности, риска, творческой мысли и управления тренерами всего процесса.

— Насколько другие команды смогли создать конкуренцию финалистам?

— Я бы рассматривал вопрос через иную призму. Во-первых, это команды с серьёзной историей участия последних лет: финны; шведы; чехи; словаки; пусть даже швейцарцы и немцы. В составах этих команд достаточное число мастеровитых игроков, делающих результат в своих командах НХЛ. Но есть огромный нюанс всех этих сборных. Этими игроками управляют тренеры не из НХЛ. А это является ключевым вопросом игры в финале. Чтобы управлять игроками НХЛ и добиваться побед нужно, чтобы команда управлялась тренерским штабом НХЛ!

— Можете пояснить?

— По сути, это базовые вещи как у всех: составление сочетаний; определение спецбригад; выбор рисунка игры; видео разбор соперников и подготовка к матчам; план на игру; управление командой во время игры. Только вот технологии управления и установки, ведения игры у тренеров НХЛ выше, передовое. Шведы и финны собрали классные команды, но играли невзрачно под управлением передовых тренеров их своих стран. Наши сборные, когда участвовали в международных соревнованиях и приглашали игроков из НХЛ уже с этим сталкивались. Представления об игре и требования в каждом игровом моменте для игроков НХЛ и тренеров из других лиг разное. И из этого возникает внутренний конфликт. Тренерский штаб и их игроки не находят синхронизации, поэтому нет шансов на успех.

— Тогда какой рецепт успеха, когда нашу сборную допустят к этим соревнованиям?

— Нам нужен тренер из НХЛ. Если таковых не будет среди россиян, значит не надо стесняться и приглашать оттуда. Вот для игроков же существует понятие – выиграй конкуренцию и займи место в составе команды НХЛ. А чем тренеры хуже? То есть с игроков спросить могут, а с себя нет? Пусть наши тренеры выигрывают конкуренцию и других тренеров и начинают работать в НХЛ. У нас есть там Брылин и Гончар, оба на хорошем счету. Пусть ставят задачи. Может кто из КХЛ шагнёт — Козырев, Воробьёв, Ларионов, Назаров, Ротенберг, Десятков, Разин, – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.