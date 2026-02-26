Скидки
Агент Панарина отреагировал на дебют игрока в составе клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

Комментарии

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина в России, высказался о дебюте россиянина за калифорнийский клуб. Россиянин отметился двумя передачами в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Лачински, Смит) – 10:59     1:1 Байфилд (Панарин, Кларк) – 14:31 (pp)     2:1 Кемпе (Копитар, Панарин) – 34:44     2:2 Сиссонс (Боуман, Хилл) – 48:07     2:3 Саад (Сиссонс, Хольц) – 51:16     2:4 Смит (Лачински, Макнэбб) – 52:21     3:4 Байфилд (Кузьменко) – 53:26     3:5 Дорофеев (Лачински, Боуман) – 55:59 (pp)     4:5 Кларк (Кемпе, Кузьменко) – 58:54     4:6 Барбашёв (Гертл, Макнэбб) – 59:32    

«Стабильность — признак мастерства. Артемий сразу же, в первой же игре набрал баллы за результативность в составе своей новой команды. Самое главное, чтобы травмы обходили стороной, а всё остальное у Панарина есть. Уверен, он ещё многое покажет в «Лос-Анджелесе». Будет радовать нас своей игрой и мощной статистикой», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

