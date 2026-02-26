Агент Панарина отреагировал на дебют игрока в составе клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Артемия Панарина в России, высказался о дебюте россиянина за калифорнийский клуб. Россиянин отметился двумя передачами в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:6).

«Стабильность — признак мастерства. Артемий сразу же, в первой же игре набрал баллы за результативность в составе своей новой команды. Самое главное, чтобы травмы обходили стороной, а всё остальное у Панарина есть. Уверен, он ещё многое покажет в «Лос-Анджелесе». Будет радовать нас своей игрой и мощной статистикой», – сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.