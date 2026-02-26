«Он изменил всю динамику игры». Байфилд — об игре с Артемием Панариным в большинстве

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Куинтон Байфилд высказался об игре в первой бригаде большинства с Артемием Панариным. В матче с «Вегас Голден Найтс» россиянин отметился двумя результативными передачами.

«Думаю, мы показали некоторую сыгранность. Хлеб выглядел очень хорошо, он сделал массу результативных действий. Есть моменты, на которых мы можем строить игру. Панарин изменил всю динамику игры в большинстве. Он делает так много хороших передач, и мы все просто стараемся открыться под него», — цитирует Байфилда пресс-служба клуба.

Байфилд отметился голом с передачи Артемия Панарина, после которой шайба отрикошетила в ворота от конька Куинтона.