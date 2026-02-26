Известный агент рассказал, готовы ли игроки из КХЛ играть на ОИ в составе сборной России

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил сомнение, что российские игроки КХЛ смогут успешно выступать на Олимпиаде с игроками НХЛ.

— Была тема возможного состава на ОИ, и возник спор об участии в нём игроков из КХЛ. Каково ваше мнение?

— Я думаю, что все смотрели финал Олимпиады, а потом включили КХЛ. Разницу заметили? Там, высочайший объём работы игроков на льду, вы хоть раз там видели «игру на паузе»? Там у игроков ноги работали без остановки, пасы в точнейшем исполнении и только вперёд, никаких пауз и раскатов, силовой контакт, обработка шайбы в одно касание. Я не скажу, что потенциально у нас в КХЛ нет игроков того уровня, но им нужно время для обкатки к той интенсивности и состоянию постоянной игры на риске. А у нас большинство тренеров требуют: не ошибиться; третьим сзади; не подключаться… А ещё игроков оценивают не по таланту как в НХЛ, и былые времена СССР, а по опыту и возрасту. Забивающий игрок первого звена должен играть в первом звене, а не сидеть на лавке, и иногда выходить в четвёртом звене, с мыслью «только бы не накосячить», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.