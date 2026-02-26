Скидки
«Человек сделал огромное дело». Известный агент — о поездке Ларионова на финал Олимпиады

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал Олимпиады — 2026 по хоккею для переговоров о возвращении сборной России на международную арену.

— Игорь Ларионов покинул команду на одну игру и летал на финал Олимпиады. Какова ваша позиция по данному вопросу?
— Полностью поддерживаю. Человек сделал огромное дело для российского хоккея. Это крайне важная дипломатия, разговоры с теми, кто за кулисами решают будущее. Предвкушая вопрос о Тардифе (президент ИИХФ Люк Тардиф. — Прим. Чемпионата). Поверьте, не ему решать такой глобальный вопрос как участие или неучастие России в международных соревнованиях. Он также легко расскажет нам о том, как он рад видеть нас на ЧМ и ОИ, как говорил обратное.

Игорь Ларионов объяснил причины поездки на финал Олимпиады-2026
