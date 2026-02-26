Артемий Панарин набрал очки в своих дебютных матчах за все четыре команды НХЛ в карьере

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин сделал две голевые передачи в дебютном матче за клуб с «Вегас Голден Найтс» (4:6). 34-летний хоккеист набирал очки в дебютном матче за каждую из четырёх команд, за которую выступал.
Панарин забил за «Чикаго Блэкхоукс» (8 октября 2015, 2:3 с «Рейнджерс»), отдал три передачи за «Коламбус Блю Джекетс» (7 октября 2017, 5:0 с «Айлендерс») и отметился голом и ассистом за «Нью-Йорк Рейнджерс» (4 октября 2019, 6:4 с «Виннипегом»).
Лишь три действующих игрока, которым удалось это сделать за большее количество команд, являются Эрик Густафссон, Эвандер Кейн и Энтони Дюклэр (все по 5 команд). Рэй Уитни совершил это чаще всех полевых игроков в истории НХЛ, отличившись в своём дебютном матче за восемь разных команд.
- 26 февраля 2026
-
13:50
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:29
-
10:26
-
10:25
-
10:10
-
09:55
-
09:40
-
09:35
-
09:15
-
09:05
-
08:53
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:55
-
07:50
-
07:41
-
07:33
-
07:23
-
07:13