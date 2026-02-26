Артемий Панарин набрал очки в своих дебютных матчах за все четыре команды НХЛ в карьере

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин сделал две голевые передачи в дебютном матче за клуб с «Вегас Голден Найтс» (4:6). 34-летний хоккеист набирал очки в дебютном матче за каждую из четырёх команд, за которую выступал.

Панарин забил за «Чикаго Блэкхоукс» (8 октября 2015, 2:3 с «Рейнджерс»), отдал три передачи за «Коламбус Блю Джекетс» (7 октября 2017, 5:0 с «Айлендерс») и отметился голом и ассистом за «Нью-Йорк Рейнджерс» (4 октября 2019, 6:4 с «Виннипегом»).

Лишь три действующих игрока, которым удалось это сделать за большее количество команд, являются Эрик Густафссон, Эвандер Кейн и Энтони Дюклэр (все по 5 команд). Рэй Уитни совершил это чаще всех полевых игроков в истории НХЛ, отличившись в своём дебютном матче за восемь разных команд.