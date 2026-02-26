Скидки
Главная Хоккей Новости

Павел Дорофеев установил клубный рекорд «Вегаса» по голам в большинстве за сезон

Комментарии

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился дублем в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (6:4). Один из своих голов россиянин забросил при игре в большинстве. Это уже 15-й гол Дорофеева в большинстве в текущем сезоне, что является новым клубным рекордом «Вегаса».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Лачински, Смит) – 10:59     1:1 Байфилд (Панарин, Кларк) – 14:31 (pp)     2:1 Кемпе (Копитар, Панарин) – 34:44     2:2 Сиссонс (Боуман, Хилл) – 48:07     2:3 Саад (Сиссонс, Хольц) – 51:16     2:4 Смит (Лачински, Макнэбб) – 52:21     3:4 Байфилд (Кузьменко) – 53:26     3:5 Дорофеев (Лачински, Боуман) – 55:59 (pp)     4:5 Кларк (Кемпе, Кузьменко) – 58:54     4:6 Барбашёв (Гертл, Макнэбб) – 59:32    

Ранее клубный рекорд «Вегаса» принадлежал Томашу Гертлу, забросившему 14 шайб в большинстве в сезоне-2024/2025.

Дорофеев в матче с «Кингз» провёл на льду 17:29, нанёс четыре броска в створ, совершил один перехват и заблокировал один бросок, завершив матч с полезностью «+1». 25-летний форвард был признан первой звездой матча.

В этом сезоне на счету Дорофеева 46 (28+18) очков в 58 играх при показателе полезности «-3».

