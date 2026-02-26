Павел Дорофеев установил клубный рекорд «Вегаса» по голам в большинстве за сезон

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился дублем в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (6:4). Один из своих голов россиянин забросил при игре в большинстве. Это уже 15-й гол Дорофеева в большинстве в текущем сезоне, что является новым клубным рекордом «Вегаса».

Ранее клубный рекорд «Вегаса» принадлежал Томашу Гертлу, забросившему 14 шайб в большинстве в сезоне-2024/2025.

Дорофеев в матче с «Кингз» провёл на льду 17:29, нанёс четыре броска в створ, совершил один перехват и заблокировал один бросок, завершив матч с полезностью «+1». 25-летний форвард был признан первой звездой матча.

В этом сезоне на счету Дорофеева 46 (28+18) очков в 58 играх при показателе полезности «-3».