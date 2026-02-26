Пойнт: «Тампа» очень хотела победить ради Купера, переживающего поражение в финале ОИ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт высказался о возвращении после пропуска 11 матчей из-за травмы. Форвард отметился дублем и передачей в победном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). Пойнт заявил, что команда хотела поддержать главного тренера Джона Купера, уступившего в финале Олимпиады со сборной Канады.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пойнт (Д'Астус, Хольмберг) – 27:07 2:0 Гонсалвес (Кучеров, Д'Астус) – 27:58 3:0 Кучеров (Гонсалвес, Пойнт) – 42:59 3:1 Таварес (Нюландер, Нис) – 56:19 (pp) 4:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 56:30 4:2 Нис (Нюландер, Мэттьюс) – 57:13
«Я чувствовал себя очень хорошо. Было здорово, и, конечно, приятное возвращение в игру с Кучем и Гонзо, они играли отлично и находили меня в хороших моментах.
Конечно, мы болели за сборную Канады на Олимпиаде. Для Купера это очень тяжелое поражение, и сегодня была важная победа для нас. Мы очень хотели победить ради него», — цитирует Пойнта пресс-служба клуба.
