Пойнт: «Тампа» очень хотела победить ради Купера, переживающего поражение в финале ОИ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт высказался о возвращении после пропуска 11 матчей из-за травмы. Форвард отметился дублем и передачей в победном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). Пойнт заявил, что команда хотела поддержать главного тренера Джона Купера, уступившего в финале Олимпиады со сборной Канады.

«Я чувствовал себя очень хорошо. Было здорово, и, конечно, приятное возвращение в игру с Кучем и Гонзо, они играли отлично и находили меня в хороших моментах.

Конечно, мы болели за сборную Канады на Олимпиаде. Для Купера это очень тяжелое поражение, и сегодня была важная победа для нас. Мы очень хотели победить ради него», — цитирует Пойнта пресс-служба клуба.