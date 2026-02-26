Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пойнт: «Тампа» очень хотела победить ради Купера, переживающего поражение в финале ОИ

Пойнт: «Тампа» очень хотела победить ради Купера, переживающего поражение в финале ОИ
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт высказался о возвращении после пропуска 11 матчей из-за травмы. Форвард отметился дублем и передачей в победном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). Пойнт заявил, что команда хотела поддержать главного тренера Джона Купера, уступившего в финале Олимпиады со сборной Канады.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пойнт (Д'Астус, Хольмберг) – 27:07     2:0 Гонсалвес (Кучеров, Д'Астус) – 27:58     3:0 Кучеров (Гонсалвес, Пойнт) – 42:59     3:1 Таварес (Нюландер, Нис) – 56:19 (pp)     4:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 56:30     4:2 Нис (Нюландер, Мэттьюс) – 57:13    

«Я чувствовал себя очень хорошо. Было здорово, и, конечно, приятное возвращение в игру с Кучем и Гонзо, они играли отлично и находили меня в хороших моментах.

Конечно, мы болели за сборную Канады на Олимпиаде. Для Купера это очень тяжелое поражение, и сегодня была важная победа для нас. Мы очень хотели победить ради него», — цитирует Пойнта пресс-служба клуба.

Материалы по теме
НХЛ вернулась — Кучеров доминирует! Он уже обогнал Маккиннона
НХЛ вернулась — Кучеров доминирует! Он уже обогнал Маккиннона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android