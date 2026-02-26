Скидки
Голкипер СКА Артемий Плешков показал свою новую маску

Голкипер СКА Артемий Плешков показал свою новую маску. Хоккейный шлем выполнен в клубных цветах с изображением головы коня и игровым номером вратаря.

В текущем сезоне на счету 23-летнего Артемия Плешкова 13 побед в 26 матчах с 93,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,18. Всего в Континентальной хоккейной лиге голкипер одержал 31 победу в 77 матчах с 92,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,63.

На данный момент СКА занимает шестое место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. На счету санкт-петербургского клуба 69 очков в 58 матчах текущего сезона.

