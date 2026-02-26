«Не надо держать людей за дураков». Рябыкин — о поездке Ларионова на финал Олимпиады

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о поездке главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал олимпийского хоккейного турнира в Италии для проведения встреч с первыми лицами ИИХФ по поводу возвращения сборной России на международные турниры.

«Кого знаю в нашем сообществе, все восприняли эту поездку неоднозначно. С одной стороны, для любого тренера побывать на Олимпиаде – это профессиональный плюс. А когда у тебя параллельно с работой на основном месте есть возможность слетать на Игры – это двойной плюс, как говорится, только для избранных.

Но с другой стороны, почти все восприняли турне с юмором. Слишком много громких слов о нём было сказано, дело дошло до дипломатии и чуть ли не до шпионских романов. Хотя, на мой взгляд, в такой ситуации о цели поездки нужно говорить честно – не надо держать людей за дураков", – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.