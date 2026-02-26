Скидки
«Эта боль останется со мною навсегда». Селебрини — о поражении в финале Олимпиады

Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высказался о поражении в финальном матче Олимпийских игр по хоккею. Канадская сборная уступила США со счётом 1:2 в овертайме.

«Эта боль останется со мною навсегда. Мы не победили, поэтому это горько. Неприятно, что мы не выиграли, хотя были так близки к победе, особенно учитывая все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться. Но, в общем, сейчас уже ничего не изменить», — цитирует Селебрини пресс-служба клуба.

Селебрини провёл на турнире шесть матчей и набрал 10 очков — забросил пять шайб и отдал пять результативных передач. Это был первый турнир для 19-летнего форварда за взрослую сборную Канады.

