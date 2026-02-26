Остон Мэттьюс высказался о посещении Белого дома в составе сборной США по хоккею

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной США Остон Мэттьюс высказался о посещении Белого дома. Игроки американской сборной посетили Белый дом и встретились с президентом страны Дональдом Трампом.

«Мы гордимся тем, что мы американцы, и получить приглашение на празднование золотых медалей и представлять свою страну — это особая честь. Это действительно большая честь. Было здорово поехать туда, всё увидеть и поделиться этим опытом со всеми.

Я не люблю вдаваться в политику или подобные вещи. Как я уже сказал, мы гордимся тем, что мы американцы, и завоевание золотой медали, особенно учитывая, что прошло 46 лет с тех пор, как мужская хоккейная команда добилась этого, значит очень много. Гордимся тем, что мы американцы, независимо от наших политических убеждений. Надеюсь, что подобные события помогут сплотить страну», — цитирует Мэттьюса пресс-служба канадского клуба.