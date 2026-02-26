Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Остон Мэттьюс высказался о посещении Белого дома в составе сборной США по хоккею

Остон Мэттьюс высказался о посещении Белого дома в составе сборной США по хоккею
Комментарии

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной США Остон Мэттьюс высказался о посещении Белого дома. Игроки американской сборной посетили Белый дом и встретились с президентом страны Дональдом Трампом.

«Мы гордимся тем, что мы американцы, и получить приглашение на празднование золотых медалей и представлять свою страну — это особая честь. Это действительно большая честь. Было здорово поехать туда, всё увидеть и поделиться этим опытом со всеми.

Я не люблю вдаваться в политику или подобные вещи. Как я уже сказал, мы гордимся тем, что мы американцы, и завоевание золотой медали, особенно учитывая, что прошло 46 лет с тех пор, как мужская хоккейная команда добилась этого, значит очень много. Гордимся тем, что мы американцы, независимо от наших политических убеждений. Надеюсь, что подобные события помогут сплотить страну», — цитирует Мэттьюса пресс-служба канадского клуба.

Материалы по теме
Видео
Трамп принял в Белом доме мужскую сборную США по хоккею после победы на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android