«Продам медаль на барахолке». Форвард сборной Канады пошутил о серебре Олимпийских игр

Нападающий «Каролины Харрикейнз» и сборной Канады Сет Джарвис высказался о завоевании серебряных медалей Олимпийских игр. В финальном матче канадская сборная уступила США со счётом 1:2 в овертайме.

«Продам медаль на барахолке в интернете (смеётся). Нет, всё в порядке. Сказать, что ты олимпиец и завоевал медаль на Олимпиаде — это невероятная честь. Но это также напоминание о том, что мы не довели дело до конца. Тем не менее я горжусь этой медалью», — цитирует Джарвиса пресс-служба клуба.

Джарвис провёл на турнире четыре матча и отметился одной результативной передачей. Бронзовые медали турнира достались сборной Финляндии.