Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Продам медаль на барахолке». Форвард сборной Канады пошутил о серебре Олимпийских игр

«Продам медаль на барахолке». Форвард сборной Канады пошутил о серебре Олимпийских игр
Комментарии

Нападающий «Каролины Харрикейнз» и сборной Канады Сет Джарвис высказался о завоевании серебряных медалей Олимпийских игр. В финальном матче канадская сборная уступила США со счётом 1:2 в овертайме.

«Продам медаль на барахолке в интернете (смеётся). Нет, всё в порядке. Сказать, что ты олимпиец и завоевал медаль на Олимпиаде — это невероятная честь. Но это также напоминание о том, что мы не довели дело до конца. Тем не менее я горжусь этой медалью», — цитирует Джарвиса пресс-служба клуба.

Джарвис провёл на турнире четыре матча и отметился одной результативной передачей. Бронзовые медали турнира достались сборной Финляндии.

Материалы по теме
Канада загоняла Макдэвида и Маккиннона в плей-офф. Это было большой ошибкой
Канада загоняла Макдэвида и Маккиннона в плей-офф. Это было большой ошибкой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android