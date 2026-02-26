Скидки
Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит игру с «Трактором»

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит игру с «Трактором»
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе уфимского клуба отсутствует нападающий Евгений Кузнецов, который в прошлом матче с родным «Трактором» забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

Состав «Салавата Юлаева»:

Фото: «Салават Юлаев»

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

Всего в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Кузнецова пять шайб и 18 результативных передач в 27 играх.

В каком же порядке Кузнецов! В «Салавате Юлаеве» он раскрылся по-новому
