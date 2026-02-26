Скидки
Панарин уступил только Гретцки по количеству очков в дебютной игре за «Лос-Анджелес»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин сделал две голевые передачи в дебютном матче за клуб с «Вегас Голден Найтс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Артемий Панарин стал первым игроком «королей» с 2021 года, кто набрал два и более очка в своей дебютной игре «Лос-Анджелес». Больше Панарина в своей первой игре за «Кингз» набрал только Уэйн Гретцки (один гол и три результативные передачи в 1988 году).

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Лачински, Смит) – 10:59     1:1 Байфилд (Панарин, Кларк) – 14:31 (pp)     2:1 Кемпе (Копитар, Панарин) – 34:44     2:2 Сиссонс (Боуман, Хилл) – 48:07     2:3 Саад (Сиссонс, Хольц) – 51:16     2:4 Смит (Лачински, Макнэбб) – 52:21     3:4 Байфилд (Кузьменко) – 53:26     3:5 Дорофеев (Лачински, Боуман) – 55:59 (pp)     4:5 Кларк (Кемпе, Кузьменко) – 58:54     4:6 Барбашёв (Гертл, Макнэбб) – 59:32    
Дебютные очки Панарина не спасли «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Вегасом»
