Панарин уступил только Гретцки по количеству очков в дебютной игре за «Лос-Анджелес»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин сделал две голевые передачи в дебютном матче за клуб с «Вегас Голден Найтс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Артемий Панарин стал первым игроком «королей» с 2021 года, кто набрал два и более очка в своей дебютной игре «Лос-Анджелес». Больше Панарина в своей первой игре за «Кингз» набрал только Уэйн Гретцки (один гол и три результативные передачи в 1988 году).

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.