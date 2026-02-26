Браташ рассказал, чем Шестёркин отличался по игре от других вратарей в начале карьеры

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ рассказал о работе с вратарём Игорем Шестёркиным в начале карьеры.

— Нынешний вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин при вас в молодёжке «Спартака» даже забивал. Ощущалось, что у вас играл голкипер с большим будущим?

— Если честно, то да. За Шестёркиным я наблюдал ещё в школе «Крыльев Советов», видел в нём потенциал. Это была моя инициатива, чтобы «Спартак» взял его на драфте КХЛ из «Крыльев».

— Чем он отличался по игре от других?

— Тем, что в воротах играл не по шаблону, как многие сейчас всё время на коленях. С самого начала у него была смесь старой и новой школ. Он не всегда садился на колени, когда рациональней было играть на ногах, он и играл на ногах. Плюс он хорошо читает игру, хорошо играет клюшкой на перехвате, что для вратарей редкость, — цитирует Браташа ТАСС.