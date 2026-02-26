Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил отсутствие Евгения Кузнецова в составе

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о причине отсутствия нападающего уфимского клуба Евгения Кузнецова на игру с «Трактором».

«У Евгения повреждение, сегодня с утра он катался, но травма уже его беспокоила. Вечером приняли решение приберечь его. К следующим матчам он готовится», — заявил Козлов в эфире «КХЛ».

Напомним, Кузнецов в прошлом матче с «Трактором» (6:0) забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Всего в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Кузнецова пять шайб и 18 результативных передач в 27 играх.

