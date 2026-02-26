Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев перенёс операцию

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал, что нападающий магнитогорского клуба Дмитрий Силантьев перенёс операцию.

«Операция завершилась, Дмитрий сейчас находится в палате. Со своей стороны всячески его поддерживаем. По срокам восстановления пока рано говорить», — приводит слова Бирюкова «Матч ТВ».

Напомним, в конце второго периода игры с «Северсталью» (3:4 ОТ) Силантьев неудачно подкатился к борту, споткнулся и сильно врезался ногами в борт. При ударе нога Силантьева приняла неестественное положение, а хоккеист сразу дал понять, что повреждение серьёзное. Силантьева унесли с площадки на носилках.