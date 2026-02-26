«Было бы нелепо, если бы чьи-то амбиции разрушили атмосферу». Рябыкин — о минском «Динамо»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал конфликтные ситуации в руководстве минского «Динамо».

— Менеджер «Динамо» попенял главному тренеру на то, что у команды очень сильный состав и одним Квартальновым победное минское дело не ограничивается. Есть в этом рациональное зерно?

— Давайте так: во многих клубах КХЛ крепкие составы, но не все показывают такой стабильный результат, как Минск. Один из примеров – «Шанхай», где тоже много качественных легионеров, но нет ни стабильности, ни результата.

Как тут не вспомнить и сборную России на чемпионате мира — 2000. Помню, как я переживал, когда буквально за день до того турнира меня освободили из команды, когда приехал очередной защитник из НХЛ. По именам у нас тогда была фантастическая команда, а результатом стало «рекордное» 11-е место.

Именно поэтому к работе Квартальнова в Минске нужно отнестись очень внимательно. Тем более там сложная команда, одна половина — легионеры, другая — белорусская молодёжь, а рекордсмен КХЛ Вадим Шипачёв — связующее звено. Тут очень многое зависит от главного тренера.

Кстати, в этой тонкой ситуации отметил бы интервью как раз Шипачёва. Как один из лидеров команды он сделал всё возможное, чтобы притушить конфликт. Так что на большом опыте не только набирается тысяча очков, но и делаются дипломатические шаги (смеётся).

— То есть вы считаете, что внутренний конфликт между менеджментом и тренерами в Минске удалось погасить?

— У меня в Минске много знакомых, они рассказывают, что в республике в этом сезоне культ лишнего билетика, попасть на хоккей на 15-тысячную арену — сродни подвигу. И было бы просто нелепо, если бы чьи-то личные амбиции разрушили такую атмосферу, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.