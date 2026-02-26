«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 6:00 мск

Скидки
Лос-Анджелес Кингз — Эдмонтон Ойлерз: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 6:00 мск

Комментарии

В ночь на 27 февраля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Лос-Анджелесе (США) состоится матч между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра на стадионе «Крипто.ком-Арена» начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Это будет вторая игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. Ранее «Лос-Анджелес» победил со счётом 4:3 Б. «Лос-Анджелес» провёл 57 встреч, в которых набрал 60 очков, и расположился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» с 64 очками после 59 матчей находится на седьмой строчке Запада.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
