«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 6:00 мск

В ночь на 27 февраля продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Лос-Анджелесе (США) состоится матч между «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз». Игра на стадионе «Крипто.ком-Арена» начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из трёх запланированных в текущей регулярке. Ранее «Лос-Анджелес» победил со счётом 4:3 Б. «Лос-Анджелес» провёл 57 встреч, в которых набрал 60 очков, и расположился на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» с 64 очками после 59 матчей находится на седьмой строчке Запада.