«Это была неуместная шутка». Форвард женской сборной США — о фразе Дональда Трампа

Форвард женской сборной США Хилари Найт отреагировала на слова президента страны Дональда Трампа о команде. Во время празднования в раздевалке мужской сборной Трамп в телефонном разговоре пригласил игроков приехать в Вашингтон на своё выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждёт импичмент».

«Мне показалось, что это была неуместная шутка, и, к сожалению, она затмевает многие успехи, успехи женщин на Олимпийских играх, выступавших за сборную США и выигравших золотые медали. Мы сосредоточены на том, чтобы отметить достижения женщин в нашей раздевалке, их выдающиеся усилия, продолжаем праздновать золотые медали. И мы действительно не хотим отвлекать внимание от этого неуместной шуткой», — цитирует Найт ESPN.