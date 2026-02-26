Нападающий «Ак Барса» Тодд: Москва — очень большой город, но Казань красивее

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд рассказал о своей жизни в России и сравнил Москву и Казань.

«Это мой второй год в России и хочу отметить, что здесь я больше всего полюбил русскую баню. Это невероятный процесс, особенно когда ты в хорошей компании. Так что часто посещаю баню и это классное время. Также я фанат борща, ем его с большим удовольствием.

Москва — очень большой город. Понятно, что столица, но Казань, на мой взгляд, красивее. Мне очень нравится архитектура, много старинных зданий. Я это заметил ещё по прошлому году, когда играл за Уфу. Здорово, что сейчас есть возможность любоваться этой красотой постоянно», — приводит слова Тодда Metaratings.