Олег Браташ заявил, что ранее мог возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ сообщил, что в своё время мог возглавить ярославский «Локомотив». Специалист с 2014 по 2016 год работал в системе «Локомотива», возглавляя сначала клуб Молодёжной хоккейной лиги «Локо», а затем ассистируя главному тренеру основной команды.

«У меня была цель — возглавить клуб Континентальной хоккейной лиги, когда я работал в Ярославле после приезда из молодёжки «Спартака», и были уже предварительные договорённости о работе главным тренером. Если бы были чёткие гарантии, может, я бы и не стал принимать предложение по той сборной. Но гарантий не было, и я совершенно не жалею.

Это отличный опыт, который много дал мне и по жизни, и в профессиональном плане. Не считаю, что чего-то упустил в профессиональном плане, я тоже развивался, работая со сборными», — цитирует Браташа ТАСС.