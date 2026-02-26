Скидки
Нападающий ЦСКА Соркин высказался о недоигранном гостевом матче с «Сочи»

Комментарии

Нападающий ЦСКА Максим Соркин заявил, что не видит ничего страшного в том, что матч КХЛ с ХК «Сочи» не был доигран из‑за режима атаки БПЛА.

— Не закончили матч с «Сочи». Как вся ситуация сказалась на тонусе, настроении? Что было внутри команды?
— Спокойно отреагировали, такое случается. Главное — правильно реагировать на это [ситуацию], — приводит слова Соркина «Матч ТВ».

Напомним, ранее начало встречи было перенесено с 17:00 мск на 18:15 из-за угрозы атаки БПЛА. Команды успели сыграть один период, в котором не открыли счёт. В связи с повторным объявлением режима атаки БПЛА лигой было принято решение, что матч не будет доигран 23 февраля.

