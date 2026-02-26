Скидки
Хоккей

Салават Юлаев – Трактор, результат матча 26 февраля 2026 года, счёт 3:2 Б, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Трактором» по буллитам
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Светлаков (Гросс, Ливо) – 05:54 (5x4)     1:1 Сучков – 30:45 (5x5)     2:1 Ян (Бутузов, Василевский) – 31:50 (5x5)     2:2 Джиошвили (Кравцов, Дэй) – 48:49 (5x5)     3:2 Жаровский – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На шестой минуте первого периода Андрей Светлаков открыл счёт во встрече. В середине второго периода Егор Сучков и Денис Ян вывели «Салават Юлаев» вперёд, забросив с разницей в 65 секунд. В середине третьего периода Максим Джиошвили вновь сделал счёт равным. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» 1 марта встретится с «Адмиралом» во Владивостоке. «Трактор» в следующем матче сыграет дома с «Ак Барсом»» также 1 марта.

