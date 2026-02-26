«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Трактором» по буллитам

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На шестой минуте первого периода Андрей Светлаков открыл счёт во встрече. В середине второго периода Егор Сучков и Денис Ян вывели «Салават Юлаев» вперёд, забросив с разницей в 65 секунд. В середине третьего периода Максим Джиошвили вновь сделал счёт равным. В серии буллитов лучше оказались хозяева.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» 1 марта встретится с «Адмиралом» во Владивостоке. «Трактор» в следующем матче сыграет дома с «Ак Барсом»» также 1 марта.