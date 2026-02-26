Бобровский не собирается покидать «Флориду» по ходу сезона — Florida Hockey Now

Российский вратарь Сергей Бобровский не планирует покидать «Флориду Пантерз» как минимум до окончания сезона, сообщает Florida Hockey Now. Ранее появлялась информация, что «Пантерз» могут обменять 37‑летнего голкипера.

«В команде царит общее мнение, что Бобровский по‑прежнему играет важную роль в будущих планах «Флориды», которые включают возвращение Кубка Стэнли в Форт‑Лодердейл. «Пантеры» отстают на восемь очков в борьбе за выход в плей‑офф, но это ничего не значит в долгосрочной перспективе для «Флориды». Бобровский хочет остаться частью команды», — сказано в статье.

Контракт голкипера с «Флоридой» действует до окончания сезона‑2025/2026, 1 июля россиянин может стать неограниченно свободным агентом.