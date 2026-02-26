Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский не собирается покидать «Флориду» по ходу сезона — Florida Hockey Now

Бобровский не собирается покидать «Флориду» по ходу сезона — Florida Hockey Now
Комментарии

Российский вратарь Сергей Бобровский не планирует покидать «Флориду Пантерз» как минимум до окончания сезона, сообщает Florida Hockey Now. Ранее появлялась информация, что «Пантерз» могут обменять 37‑летнего голкипера.

«В команде царит общее мнение, что Бобровский по‑прежнему играет важную роль в будущих планах «Флориды», которые включают возвращение Кубка Стэнли в Форт‑Лодердейл. «Пантеры» отстают на восемь очков в борьбе за выход в плей‑офф, но это ничего не значит в долгосрочной перспективе для «Флориды». Бобровский хочет остаться частью команды», — сказано в статье.

Контракт голкипера с «Флоридой» действует до окончания сезона‑2025/2026, 1 июля россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

Материалы по теме
Бобровский — новый рекордсмен НХЛ! Так быстро до 450 побед не добирался ни один вратарь
Бобровский — новый рекордсмен НХЛ! Так быстро до 450 побед не добирался ни один вратарь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android