Главный тренер московского «Динамо» высказался о возможном досрочном выходе в плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о возможном досрочном выходе в плей-офф в случае победы над СКА в сегодняшнем матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5)     1:1 Дишковский – 12:39 (4x5)    

— Если сегодня обыграете СКА любым способом, то добудете себе путёвку в плей-офф. Насколько держите это в голове? Добавляет ли это дополнительной мотивации?
— Здесь всегда приятно играть, хорошая атмосфера. Мы рассматриваем сегодняшний матч как возможность проверить свои силы перед плей-офф. Хороший соперник. Конечно, нам хотелось бы сегодня обеспечить себе путёвку в плей-офф.

— Как правильно нужно действовать, чтобы добыть её сегодня?
— СКА — быстрая команда, которая немного поменяла свой стиль в сравнении с нашей прошлой игрой. Нужно внимательнее играть против быстрых нападающих, хорошо сыграть в обороне и больше атаковать, — цитирует Козлова пресс-служба «Динамо».

Московское «Динамо» продлило контракт с форвардом Артёмом Швецом-Роговым
