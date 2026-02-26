Главный тренер московского «Динамо» высказался о возможном досрочном выходе в плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о возможном досрочном выходе в плей-офф в случае победы над СКА в сегодняшнем матче.

— Если сегодня обыграете СКА любым способом, то добудете себе путёвку в плей-офф. Насколько держите это в голове? Добавляет ли это дополнительной мотивации?

— Здесь всегда приятно играть, хорошая атмосфера. Мы рассматриваем сегодняшний матч как возможность проверить свои силы перед плей-офф. Хороший соперник. Конечно, нам хотелось бы сегодня обеспечить себе путёвку в плей-офф.

— Как правильно нужно действовать, чтобы добыть её сегодня?

— СКА — быстрая команда, которая немного поменяла свой стиль в сравнении с нашей прошлой игрой. Нужно внимательнее играть против быстрых нападающих, хорошо сыграть в обороне и больше атаковать, — цитирует Козлова пресс-служба «Динамо».