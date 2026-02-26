Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

М. Ткачук раскрыл, что происходило в раздевалке США перед овертаймом финала ОИ с Канадой

М. Ткачук раскрыл, что происходило в раздевалке США перед овертаймом финала ОИ с Канадой
Комментарии

Нападающий сборной США Мэттью Ткачук рассказал, что происходило в раздевалке команды перед овертаймом финального матча олимпийского хоккейного турнира с Канадой (2:1 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Нас было семеро нападающих, которые понимали, что наш вечер закончился, поэтому мы были самыми яростными болельщиками. Старались подбодрить форвардов, которые выходили на площадку», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

Ранее нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной США Остон Мэттьюс высказался о посещении Белого дома. Игроки американской сборной посетили Белый дом и встретились с президентом страны Дональдом Трампом.

Материалы по теме
Остон Мэттьюс высказался о посещении Белого дома в составе сборной США по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android