М. Ткачук раскрыл, что происходило в раздевалке США перед овертаймом финала ОИ с Канадой

Нападающий сборной США Мэттью Ткачук рассказал, что происходило в раздевалке команды перед овертаймом финального матча олимпийского хоккейного турнира с Канадой (2:1 ОТ).

«Нас было семеро нападающих, которые понимали, что наш вечер закончился, поэтому мы были самыми яростными болельщиками. Старались подбодрить форвардов, которые выходили на площадку», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

