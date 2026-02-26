М. Ткачук раскрыл, что происходило в раздевалке США перед овертаймом финала ОИ с Канадой
Нападающий сборной США Мэттью Ткачук рассказал, что происходило в раздевалке команды перед овертаймом финального матча олимпийского хоккейного турнира с Канадой (2:1 ОТ).
Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00 1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16 1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41
«Нас было семеро нападающих, которые понимали, что наш вечер закончился, поэтому мы были самыми яростными болельщиками. Старались подбодрить форвардов, которые выходили на площадку», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.
Ранее нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной США Остон Мэттьюс высказался о посещении Белого дома. Игроки американской сборной посетили Белый дом и встретились с президентом страны Дональдом Трампом.
