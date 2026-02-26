Скидки
«Очень классный матч». Главный тренер «Трактора» Корешков — о поражении от «Салавата»

Комментарии

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал гостевое поражение от «Салавата Юлаева» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Светлаков (Гросс, Ливо) – 05:54 (5x4)     1:1 Сучков – 30:45 (5x5)     2:1 Ян (Бутузов, Василевский) – 31:50 (5x5)     2:2 Джиошвили (Кравцов, Дэй) – 48:49 (5x5)     3:2 Жаровский – 65:00    

— Очень классный матч был и по содержанию, и по движению, и по обилию голевых моментов. Где-то при счёте 1:0 нужно было закрепить успех. Были хорошие моменты для этого. По самоотдаче все молодцы.

— Ваша команда довольно агрессивно начала первый период. С чем была связана эта заряженность в первые минуты?
— Мы всегда стараемся так играть в любом периоде. Просто есть моменты, когда этого не даёт делать соперник.

— Почему на протяжении всего матча не удалось сохранить этот уровень агрессии?
— Опять же, где-то мешает соперник. Тем более, как мы знаем, во втором периоде есть пересменка. Если ты шайбу из зоны не выбросил, идёт наложение. Теряешь силы, концентрацию… Это касается всех команд, не только нашей. Второй период нужно проводить более стабильно и аккуратно.

— В целом после первого периода у команды не было должной концентрации. Были голевые моменты, но не удалось реализовать. Что произошло?
— Это хоккей. Бывает. У обеих команд есть голевые моменты в каждом матче. Единственный минус — мы их не реализовали, хотя их было много.

— Как вы справляетесь с давлением, которое идёт со стороны болельщиков? Учитывая, что вы возглавили клуб, который был очень успешен в прошлом сезоне. Это сложно? Или вы не обращаете внимание?
— Так и есть. Я занимаюсь непосредственно управлением команды, тренировочным процессом. У меня просто не хватает времени смотреть гостевые книги, форумы и чаты. Я сконцентрирован на команде, — приводит слова Корешкова сайт «Трактора».

