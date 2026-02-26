Скидки
Сергей Плотников получил памятную медаль за 250 голов в КХЛ

Перед матчем СКА и московского «Динамо» вице-президент Континентальной хоккейной лиги Андрей Точицкий вручил памятную награду нападающему армейцев Сергею Плотникову.

В прошлом матче СКА с «Адмиралом» (4:2) Плотников забросил свою 250-ю шайбу в КХЛ и стал стал восьмым игроком, вошедшим в клуб снайперов КХЛ. Лидером по голам остаётся Сергей Мозякин (419).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Сегодня важный повод, мы празднуем вхождение в клуб рекордсменов КХЛ капитана армейцев Сергея Плотникова. Сергей — спортсмен и человек с большой буквы. На льду это сильный, мощный хоккеист, созидающий и забивающий форвард. А в жизни это мужчина с открытым и добрым сердцем и светлой душой. Именно он по праву входит в число самых ярких лидеров нашего хоккея за всю историю КХЛ. Большая честь вручить эту награду и сказать: «Так держать, Сергей!» — заявил Точицкий.

Сергей Плотников забросил 250-ю шайбу и стал восьмым игроком КХЛ, достигшим этой отметки
