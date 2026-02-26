«Ты стал капризным». Главный тренер «Салавата» — журналисту на вопрос о качестве игры

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с челябинским «Трактором» (3:2 Б).

– Хороший матч с нашей стороны. Понравилось, как команда играла по самоотдаче, по движению, по заряженности. Играли против хорошей команды, но ребята не стушевались, продолжали работать. Хорошо, что в буллитной серии мы оказались сильнее.

– В предыдущем матче «Трактор» разгромили в Челябинске. Все ожидали, что соперник выйдет разозлённым. Удалось им вас удивить?

– Мы знали, что это мастеровитый соперник, что «Трактор» быстро переходит из обороны в атаку. На это делали акцент при подготовке к матчу, что после атаки надо быстро возвращаться в оборону.

– Евгений Кузнецов был на утренней раскатке, но не сыграл. Что с ним?

– У него повреждение нижней части тела. Но на выезд на Дальний Восток он едет.

– Как раз предстоит поездка во Владивосток и Хабаровск. Насколько команда хорошо себя чувствует?

– Вы про девятичасовой перелёт? Посмотрим, как будет. У нас ситуация как в прошлом году, придерживаемся этого плана.

– Два матча «Салават» побеждает не при самом идеальном содержании игры. Вы насколько довольны?

– Не знаю, я сегодня доволен игрой, мне понравилась игра команды. Ты стал капризным (улыбается).

– Девин Броссо получил повреждение, он уходил и потом вернулся. Что с ним?

– В него попала шайба. Он вышел на лёд попробовать, не смог продолжить играть, но остался с командой на скамейке, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».