Главная Хоккей Новости

«Ты стал капризным». Главный тренер «Салавата» — журналисту на вопрос о качестве игры

«Ты стал капризным». Главный тренер «Салавата» — журналисту на вопрос о качестве игры
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с челябинским «Трактором» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Светлаков (Гросс, Ливо) – 05:54 (5x4)     1:1 Сучков – 30:45 (5x5)     2:1 Ян (Бутузов, Василевский) – 31:50 (5x5)     2:2 Джиошвили (Кравцов, Дэй) – 48:49 (5x5)     3:2 Жаровский – 65:00    

– Хороший матч с нашей стороны. Понравилось, как команда играла по самоотдаче, по движению, по заряженности. Играли против хорошей команды, но ребята не стушевались, продолжали работать. Хорошо, что в буллитной серии мы оказались сильнее.

– В предыдущем матче «Трактор» разгромили в Челябинске. Все ожидали, что соперник выйдет разозлённым. Удалось им вас удивить?
– Мы знали, что это мастеровитый соперник, что «Трактор» быстро переходит из обороны в атаку. На это делали акцент при подготовке к матчу, что после атаки надо быстро возвращаться в оборону.

– Евгений Кузнецов был на утренней раскатке, но не сыграл. Что с ним?
– У него повреждение нижней части тела. Но на выезд на Дальний Восток он едет.

– Как раз предстоит поездка во Владивосток и Хабаровск. Насколько команда хорошо себя чувствует?
– Вы про девятичасовой перелёт? Посмотрим, как будет. У нас ситуация как в прошлом году, придерживаемся этого плана.

– Два матча «Салават» побеждает не при самом идеальном содержании игры. Вы насколько довольны?
– Не знаю, я сегодня доволен игрой, мне понравилась игра команды. Ты стал капризным (улыбается).

– Девин Броссо получил повреждение, он уходил и потом вернулся. Что с ним?
– В него попала шайба. Он вышел на лёд попробовать, не смог продолжить играть, но остался с командой на скамейке, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».

Видео
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Трактором» по буллитам
Комментарии
