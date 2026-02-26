Пыленков стал рекордсменом московского «Динамо» среди защитников по ассистам за регулярку
Поделиться
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5) 1:1 Дишковский – 12:39 (4x5) 1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:09 (5x4) 1:3 Адамчук (Уил, Гусев) – 28:45 (5x5) 1:4 Сергеев (Уил) – 33:59 (5x5)
Защитник московского клуба Даниил Пыленков отдал передачу в моменте со вторым голом «Динамо» во встрече.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Как сообщает пресс-служба «Динамо», Пыленков отдал 38-ю голевую передачу и стал рекордсменом клуба среди защитников по количеству ассистов в одном регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Бреннану Менеллу, который в данный момент выступает за СКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 февраля 2026
-
21:00
-
20:51
-
20:40
-
20:28
-
20:15
-
20:06
-
19:50
-
19:32
-
19:23
-
18:47
-
18:29
-
18:08
-
17:50
-
17:31
-
17:10
-
16:53
-
16:44
-
16:25
-
16:07
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
13:50
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:10
-
12:00
-
11:50
-
11:30