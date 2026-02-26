Скидки
Пыленков стал рекордсменом московского «Динамо» среди защитников по ассистам за регулярку

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5)     1:1 Дишковский – 12:39 (4x5)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:09 (5x4)     1:3 Адамчук (Уил, Гусев) – 28:45 (5x5)     1:4 Сергеев (Уил) – 33:59 (5x5)    

Защитник московского клуба Даниил Пыленков отдал передачу в моменте со вторым голом «Динамо» во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Как сообщает пресс-служба «Динамо», Пыленков отдал 38-ю голевую передачу и стал рекордсменом клуба среди защитников по количеству ассистов в одном регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Бреннану Менеллу, который в данный момент выступает за СКА.

Главный тренер московского «Динамо» высказался о возможном досрочном выходе в плей-офф
