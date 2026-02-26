Пыленков стал рекордсменом московского «Динамо» среди защитников по ассистам за регулярку

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает московское «Динамо». Идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник московского клуба Даниил Пыленков отдал передачу в моменте со вторым голом «Динамо» во встрече.

Как сообщает пресс-служба «Динамо», Пыленков отдал 38-ю голевую передачу и стал рекордсменом клуба среди защитников по количеству ассистов в одном регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало Бреннану Менеллу, который в данный момент выступает за СКА.