Шестёркин сыграет в ближайшем матче «Рейнджерс», голкипер пропускал встречи с 6 января

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сыграет в ближайшем матче команды с «Филадельфией Флайерз», который состоится в ночь на 27 февраля. Об этом сообщает журналист Винс Меркольяно со ссылкой на главного тренера команды Майка Салливана.

Напомним, 6 января, «Рейнджерс» внесли голкипера в список травмированных. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Юта Маммот» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой. Вратарь покинул лёд, не опираясь на левую ногу. В нынешнем сезоне Игорь провёл 34 матча, одержав 17 побед при коэффициенте надёжности 2,45 и 91,3% отражённых бросков.