Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин сыграет в ближайшем матче «Рейнджерс», голкипер пропускал встречи с 6 января

Шестёркин сыграет в ближайшем матче «Рейнджерс», голкипер пропускал встречи с 6 января
Комментарии

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин сыграет в ближайшем матче команды с «Филадельфией Флайерз», который состоится в ночь на 27 февраля. Об этом сообщает журналист Винс Меркольяно со ссылкой на главного тренера команды Майка Салливана.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, 6 января, «Рейнджерс» внесли голкипера в список травмированных. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Юта Маммот» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой. Вратарь покинул лёд, не опираясь на левую ногу. В нынешнем сезоне Игорь провёл 34 матча, одержав 17 побед при коэффициенте надёжности 2,45 и 91,3% отражённых бросков.

Материалы по теме
«Флорида» спасёт сезон, россияне заберут три индивидуальных приза? Оставшиеся интриги НХЛ
«Флорида» спасёт сезон, россияне заберут три индивидуальных приза? Оставшиеся интриги НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android