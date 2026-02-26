Скидки
«Эта боль будет всегда». Уилсон — о поражении Канады в финальном матче Олимпиады от США

«Эта боль будет всегда». Уилсон — о поражении Канады в финальном матче Олимпиады от США
Комментарии

Нападающий сборной Канады Том Уилсон высказался о поражении в финальном матче олимпийского хоккейного турнира от команды США (1:2 ОТ).

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

«Конечно, это был тяжёлый конец [турнира], думаю, что это всегда будет преследовать меня и причинять боль… Я всегда буду очень гордиться тем, что я канадец и привёз домой серебряную медаль. Мы все хотели золота. Эта боль будет всегда, но я очень и очень горжусь тем, чего достиг», — приводит слова Уилсона журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Ранее нападающий «Каролины Харрикейнз» и сборной Канады Сет Джарвис высказался о завоевании серебряных медалей Олимпийских игр.

